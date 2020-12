En pleine nuit ce mercredi, ces habitants de Louargat (Côtes-d'Armor) ont découvert une énorme limace dans leur disjoncteur. L'animal a provoqué un court-circuit, et fait brûler une partie du circuit électrique.

"On a senti une odeur de cramé" : une limace provoque un court-circuit et met le feu à leur disjoncteur

C'est "une belle frayeur" qu'a eue ce couple de Louargat (Côtes-d'Armor). Mercredi 23 décembre, Jean-François et Isabelle Le Saux sont réveillés par leurs deux chiens vers 5 heures du matin. "On les a entendus aboyer dans le garage, ils essayaient de sortir. En fait, ils avaient peur !", se souvient Isabelle.

Son mari se lève. "Au début, il a simplement vu qu'il n'y avait plus de lumière. Puis il a senti l'odeur de brûlé, et il a vu le disjoncteur tout noir." A son arrivée, le technicien d'Enedis découvre la cause de ce début d'incendie : "Une grosse limace !"

La limace était très grosse, gonflée, c'était dégoûtant

Des incidents peu fréquents. "Le dépanneur m'a dit qu'il découvre parfois des souris dans les compteurs extérieurs. Mais des limaces, jamais !"

L'animal s'est probablement faufilé depuis l'extérieur, avant de se retrouver pris dans le disjoncteur. Selon le dépanneur, le feu n'aurait pas pu se propager dans la maison. "Mais si on n'avait pas réagi, on aurait pu être intoxiqués par les fumées", imagine Isabelle.

Merci à nos deux chiens, Nevez et Ouzhpenn, d'avoir donné l'alerte !

Isabelle s'est bien remise de cette mésaventure. "On en a rigolé avec le technicien, parce que c'est plutôt drôle", sourit-elle. "Enfin, je dis ça maintenant, mais ça ne m'aurait pas fait rire que ma maison brûle !"