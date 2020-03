A six dans une voiture en plein confinement, le conducteur perd le contrôle à Tignes en Savoie

A première vue, on est très loin des restrictions de circulation liées à la lutte contre le Coronavirus. Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture près du centre nautique de Tignes. Non seulement c'était la pleine nuit ( 2 h 40 du matin ) mais ils étaient six dans la même voiture !

Les pompiers de Tignes et de Val d'Isère ont dû intervenir.

Trois personnes sont grièvement blessés et pris en charge à l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. Les trois autres sont légèrement blessés.

Une enquête de gendarmerie est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.