Dijon, France

Le 28 décembre 1996, un facteur découvrait au bord d’un chemin de campagne, menant à une ferme de Blanzy, le corps d’une jeune fille de 20 ans massacrée de 123 coups de couteau. Il avait fallu attendre 2014 et une analyse ADN pour identifier un suspect, Pascal Jardin. Cet ancien directeur d’une société de distribution de produits surgelés avait déménagé et s’était installé dans les Landes.

La version de Pascal Jardin

Au cours des interrogatoires, un enquêteur était parvenu en gagnant sa confiance, à obtenir des aveux détaillés. Mais Pascal Jardin s'était rétracté en estimant s'être fait "rouler dans la farine". Il avait alors donné une tout autre version des faits pour expliquer la présence de son sperme un peu partout sur les vêtements de la victime. Version qu'il a maintenue à l'ouverture de son procès en appel. C'est la jeune fille, rentrant chez elle à pied après une fête avec des amis, qui aurait toqué à la vitre de sa voiture alors qu'il attendait à un stop, pour demander à monter dans le véhicule, parce qu'elle ne se sentait pas bien. Pascal Jardin dit aussi qu'elle semblait avoir peur de quelque chose. Puis, quelques minutes plus tard, garés dans un coin sombre, tous deux se seraient déshabillés et auraient fait l'amour. La jeune femme serait ensuite repartie à pied, après l'avoir remercié pour ce moment. Elle avait alors, selon l'accusé, l'air apaisé. Ce qui lui serait arrivé ensuite serait le fait d'un autre individu.

Un récit contesté

"Elle monte dans votre voiture parce qu'elle se sent mal, et dix minutes plus tard elle se sent assez bien pour un rapport sexuel, vous êtes mage guérisseur?" ironise l'avocat général. Des amis de la victime ont témoigné de leur côté que Christelle Blétry ne serait jamais montée en stop dans la voiture d'un inconnu tant elle redoutait une mauvaise rencontre. Pour Maître Didier Seban, avocat des parties civiles, interrogé pendant une suspension d'audience, Pascal Jardin après avoir pris connaissance du fait que son ADN était présent sur les vêtements de Christelle, « a essayé de donner une version qui puisse coller à cela, mais évidemment on n’imagine pas Christelle avoir une relation sexuelle consentie avec un homme qu’elle ne connaissait pas, au milieu de la nuit dans Blanzy, et on n’imagine pas qu’elle ait pu ensuite croiser un tueur. Son violeur et son tueur sont le même homme, et c'est Pascal Jardin".

Le président de la cour d’assises s’est par ailleurs étonné des aveux extrêmement détaillés que l’accusé avait formulés avant de se rétracter. L’homme y décrit comment après l’avoir violée, il a rattrapé la jeune femme qui tentait de s’enfuir, la frappant de multiples coups de couteau. Certains semblaient lui faire moins mal que d’autres. Des coups étaient plus appuyés que d’autres. « Dès que je la frappais au ventre, elle hurlait ». « Ça aussi, vous l’avez inventé ? » demande le président. « Oui, ça me paraissait plausible », lui répond Pascal Jardin. Dans le box des accusés, l’homme ne fléchit pas. Sa main ne tremble pas quand il tient le plan qui retrace le parcours de Christelle Blétry dans cette terrible nuit glaciale du 27 au 28 décembre 1996.

Le témoignage du fils aîné de l'accusé

L'après-midi a été marqué par le témoignage du fils aîné de Pascal Jardin. Mickaël, aujourd'hui âgé de 29 ans, a brossé le portrait d'un père susceptible de grosses colères. Un homme opportuniste, capable un jour de trouver une sacoche oubliée dans un caddie de supermarché, de la garder et de dépenser la forte somme qu'elle contenait. Un voisin qui pillait les tomates dans le jardin du papy d'à côté. Un homme aussi qui lui avait raconté lorsqu'il avait 15 ans, sa relation sexuelle tarifée avec un travesti. Un père qui avait fait de la prison en 2004 pour une tentative d'agression sexuelle sous la menace d’une arme. Quand le jeune homme a appris la mise en examen de son père pour le meurtre de Christelle Blétry, il a ressenti de la colère. Il a du mal à comprendre qu'on puisse faire des aveux puis se rétracter.

Sur le banc des parties civiles, la maman de Christelle, Marie-Rose Blétry semble émue. A la fin de l'audience, quand on lui demande pourquoi, elle répond : " parce que je suis une maman, et que je vois la souffrance de ce jeune homme".

Le procès de Pascal Jardin se poursuit jusqu'au 4 octobre.