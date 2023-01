À son procès en appel, Bruno Garcia-Cruciani "monothématique" au sujet de ses deux fils

Le procès en appel de Bruno Garcia-Cruciani s'est ouvert le vendredi 20 janvier devant la Cour d'assises de Corse-du-Sud, à Ajaccio. Il a été condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, et au retrait de l'autorité parentale sur ses deux fils, pour l'assassinat de Julie Douib, en 2019, à L'Ile-Rousse (Haute-Corse).

ⓘ Publicité

À l'ouverture de ce second procès, l'accusé s'est longuement exprimé devant la Cour, loin du portrait de l' homme taiseux qu'il présentait en première instance , en juin 2021 à Bastia. Il a très vite expliqué la motivation pour laquelle il a fait appel : pour continuer de "se battre pour [ses] enfants", dont il a perdu l'autorité parentale. "Il ne faut pas confondre justice et vengeance. Je pense avoir servi d'exemple" a-t-il répété à deux reprises.

Entendu par la Cour, un psychologue qui a rencontré Bruno Garcia-Cruciani dans les mois qui ont suivi le féminicide de Julie Douib constate que celui-ci "oscille entre un comportement de résignation" et un comportement "plus combatif, voire revendicatif, lorsqu'il parle de ses enfants". "Lors du deuxième entretien, Bruno Garcia-Cruciani est très centré là-dessus. Il est monothématique", se rappelle le psychologue.

Le psychologue note également une "forme d'immaturité sur le plan affectif" et une enfance marquée par la violence puis l'absence du père, pendant laquelle Bruno Garcia-Cruciani, souffrant d'un retard de croissance "n'avait pas confiance en lui" et aurait subi du harcèlement scolaire. Une histoire qui se traduit, selon l'accusé et ses avocats, par une forte volonté que ses enfants "aient une meilleure vie".

"Parce qu'on est en prison, on ne peut pas s'occuper de ses enfants ? !"

À de nombreuses reprises, Bruno Garcia-Cruciani répète que ses fils "sont tout", qu'il pourrait "déplacer des montagnes pour eux", et que son "seul soucis, c'est eux". L'avocate des deux jeunes adolescents, Francesca Seatelli, l'interroge alors sur son appréhension de l'autorité parentale. "Parce qu'on est en prison, on ne peut pas s'occuper de ses enfants ? !", s'agace Bruno Garcia-Cruciani.

L'avocate lui rappelle ensuite l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui, en juillet 2022, écrivait que l'homme n'était "pas en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants", qu'il faisait "primer son intérêt avant celui des enfants", et que ceux-ci "ne voulaient pas avoir de nouvelles de leur père même s'ils ne s'opposaient pas à ce que des nouvelles d'eux lui soient données".