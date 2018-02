A Strasbourg aussi, mobilisation ce jeudi pour une justice de qualité

Par Corinne Fugler, France Bleu Alsace

Magistrats, avocats et greffiers se mobilisent, ce jeudi, partout en France. Ils réclament une justice de qualité et des recrutements. Au tribunal de grande instance de Strasbourg, on compte par exemple 77 greffiers. Il y a cinq postes vacants.