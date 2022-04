À Strasbourg, des "Z" tagués à la peinture rouge à l'entrée de l'église orthodoxe russe

Des lettres Z ont été taguées à la peinture rouge sur les panneaux d'affichage à l'entrée de l'église orthodoxe russe de Strasbourg ce mardi. La lettre Z est souvent inscrite sur les chars de l'armée russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.

La paroisse strasbourgeoise de tous les Saints a porté plainte. Ses responsables disent déplorer ces tags. Ils rappellent que l'église a pris position pour un retour rapide de la paix en Ukraine.

"Nous pleurons également ce qui se passe et souhaitons un rapide retour de la paix sur la terre ukrainienne" a écrit la paroisse dans un communiqué publié en langue russe sur Facebook.

"Nous avons déjà déposé plainte à la police, et nous espérons que les autorités françaises pourront assurer la sécurité de notre communauté. Nous exhortons tous nos paroissiens et sympathisants à prier fort et à ne pas céder en réponse à la méchanceté" est-il écrit.