À Strasbourg, deux policiers condamnés pour avoir tiré sur la mauvaise voiture

Deux policiers ont été condamnés mercredi par le tribunal correctionnel à un an de prison avec sursis pour avoir ouvert le feu par erreur sur une voiture le 1er janvier 2012 à Strasbourg. Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet a indiqué à l'AP le procureur adjoint, Alexandre Chevrier, confirmant une information des Dernières Nouvelles d'Alsace. Les deux policiers, reconnus coupable de violences volontaires avec arme, devront payer un peu plus de 9.000 euros de dommages et intérêts à la victime au titre du préjudice moral, matériel et professionnel.

Trois coups de feu sur une voiture qui n'était pas la bonne

Dans la nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012, les deux fonctionnaires de police de la brigade anti-criminalité étaient affectés à la sécurisation du quartier de Hautepierre. Peu après 3 heures du matin, ils avaient ouvert le feu sur la voiture d'un homme qui avait manqué de les percuter en prenant la fuite après des violences conjugales. Quelques minutes plus tard, ils avaient à nouveau fait usage de leurs armes en voyant un véhicule du même modèle se diriger vers eux, mais il s'agissait d'un autre automobiliste.

Le conducteur, qui venait de fêter ses 35 ans, avait essuyé trois coups de feu. Une balle lui avait éraflé le doigt, une autre s'était logée dans la carrosserie, une dernière dans la siège passager. L'homme avait été placé en garde à vue pendant 40 heures avant de le relâcher.