VIDEO - A Strasbourg, la chienne Mystère détecte les explosifs pour la police

Ouaf ouaf. C'est la journée internationale du chien ce jeudi. Le chien, passion française, quatrième animal préféré des Français avec 7.6 millions de compagnons toutous.

S'il y a bien un domaine dans lequel le chien est utile, c'est dans la police. Chiens renifleurs de drogue ou d'explosifs ou chiens de défense. Ils sont un relais et une aide précieuse pour les policiers. Au chenil de la police, à Strasbourg, c'est le major Olivier Sonntag qui veille sur ces animaux.

"On a deux grandes catégories de chiens. Les chiens de défense et d'intervention, et les chiens de recherche. En utilisant surtout leurs capacités olfactives. Ils sont employés dans la recherche de produits stupéfiants et dans la recherche de matières explosives" explique le major.

Un chien de l'unité canine de la police de Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Il y a d'ailleurs en ce moment sur le territoire de la DDSP du Bas-Rhin sept chiens de défense et d'intervention, deux chiens de recherches de produits stupéfiants et de billets de banque et un chien de recherche de matières explosives. Soit environ 200 perquisitions à l'année pour les chiens de recherches de drogue. Et 50 à 60 missions à l'année pour le chien de recherches d'explosifs.

Reportage au chenil de l'unité canine de la police de Strasbourg

Cortèges présidentiels

Ce chien, c'est "Mystère", une chienne malinoise hébergée à l'unité canine de Strasbourg. Un animal très précieux. Elle fait partie de la petit vingtaine de chiens capable en France de détecter des explosifs explique le major Sonntag : "La formation initiale dure 14 semaines. Au bout de ce délai, le chien a mémorisé une vingtaine d'explosifs différents, et après il y a la formation continue". Une compétence utilisée notamment lors des déplacements du président de la République pour sécuriser le parcours du cortège.

Dans l'unité canine de la police de Strasbourg - Joël Irion - DR

"La recherche de matières explosives est une matière exigeante. Les chiens doivent marquer à leurs maîtres la détection de matières explosives sans aboyer, ils ne peuvent que s'assoir ou se coucher quand ils ont trouvé. Pour éviter évidemment tout accident avec ces produits" note le major Sonntag.

Reportage avec la chienne "Mystère" de la police de Strasbourg

Mystère est en plus une grande voyageuse. Elle peut être appelée n'importe où en France ou dans les outre-mer.