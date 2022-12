À Strasbourg, la police sauve un chien maltraité, malade et amaigri

Tout est parti d'une vidéo envoyée le 14 décembre à la Société protectrice des animaux (SPA) de Strasbourg. On y voit une femme en train de brutaliser son chien, un Jack Russel de 14 ans, en sortant de chez elle. Avertis, les policiers réussissent à localiser l'animal. Ils sont d'abord frappés par la maigreur du chien, et constatent qu'il n'a ni eau ni nourriture à disposition.

Une fois pris en charge par la fourrière animale, un vétérinaire diagnostique plusieurs maladies non soignées, et estime que l'animal est en danger de mort. Tout est bien qui finit bien, puisque ScoubyDoo, le Jack Russel, est aujourd'hui sorti d'affaire, et est recueilli par une famille d'accueil composée d'un policier et d'une réserviste de la police nationale.

Entendue par la police, la propriétaire du chien, âgée de 49 ans, sera jugée le 7 mars 2023. Selon la loi, la personne qui inflige, volontairement sans nécessité publiquement ou non, des mauvais traitements à un animal, encourt une amende de 750 euros. La SPA de Strasbourg a déposé plainte.

Le Jack Russel sauvé à Strasbourg en décembre 2022. Soigné, il est ici en route vers sa famille d'accueil. - SPA de Strasbourg