À Suresnes, un homme recherché après une rixe qui a fait trois blessés

Trois personnes ont été blessées au cours d'une rixe à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, samedi après-midi. Le pronostic vital des deux victimes blessées et hospitalisées n'est pas engagé. Elles présentent des blessures par balle et par arme blanche. Elles ont été opérées samedi. La troisième victime, plus légèrement blessée, n'a pas été hospitalisée.

Trois hommes en garde à vue

Trois hommes d'une même fratrie se sont successivement présentés au commissariat de Suresnes samedi soir, l'un d'eux blessé, et ont été placés en garde à vue. Leur rôle dans la rixe doit encore être précisé. Le tireur ne serait pas parmi eux et est encore activement recherché, a affirmé le Parquet ce dimanche à la mi-journée. À ce stade, il n'y a encore aucun élément sur le mobile selon les enquêteurs.