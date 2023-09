À Tarbes, les habitants dénoncent la montée de l'insécurité : "c'est devenu craignos"

À Tarbes, les habitants et les commerçants saturent. Ils dénoncent un climat de violences et d'insécurité en centre-ville. Dernier exemple en date : samedi soir, vers 22 heures, quand une rixe a éclaté Place Verdun. Des cocktails Molotov ont été jetés dans la rue, près des terrasses. Personne n'a été blessée mais les responsables ont pris la fuite et n'ont pas encore été interpellés.

"Je ne viendrais pas seule la nuit"

Un phénomène récurrent d'après les riverains qui ne sentent plus en sécurité. "On a du trafic de drogues et des règlements de comptes, c'est devenu craignos sur la Place", assure Laurent. "Oui, ça craint, on ne sent pas en sécurité dans les alentours, c'est mal fréquenté", confirme Mélanie.

"C'est de pire en pire, plus les mois passent et plus ça craint, même en pleine journée, abonde Bertrand. On s'est déjà fait cracher sur les pieds par des personnes avec des canettes de bière à la main alors qu'il était 11 heures". De nombreuses jeunes femmes n'osent plus sortir seules la nuit. "Je ne viendrais pas seule ici la nuit, ça c'est sûr", insiste Laura, une étudiante.

Les clients "ont peur de venir"

Face à la montée des incivilités, les commerçants de la Place Verdun tirent la sonnette d'alarme. "On se retrouve à devoir se défendre contre des rixes urbaines, ça met en danger les salariés, ça ne devrait pas arriver, dénonce Antoine, serveur au café-restaurant L'Europe. C'est beaucoup trop récurrent et c'est affreux pour l'image touristique de Tarbes".

Les restaurateurs s'inquiètent de perdre leur clientèle. "Tout ce remue-ménage nous pénalise, les familles et les enfants ont peur de venir, il faut vraiment réagir, on ne peut plus travailler dans ces conditions", déplore Estelle, la directrice de L'Europe. "C'est pénalisant financièrement pour les commerçants, la fréquentation est en baisse dans le centre-ville", alerte Vincent Brachet, président de l'association des commerçants de Tarbes, "Tellement Tarbes".

La mairie fait "du mieux possible"

Depuis le début de l'année, la fréquentation est en baisse de 20 % dans le centre-ville de Tarbes. Mais "on fait tout ce qu'on peut, réagit Roger-Vincent Calatayud, adjoint au maire de Tarbes en charge de la sécurité. On a plus de 80 caméras, une brigade de nuit, une brigade équestre et une police motorisée, on fait du mieux possible".

Les forces de l'ordre assurent également faire leur maximum. "On aimerait faire plus mais on manque d'effectifs et de temps, regrette Stéphanie Chambellant, secrétaire départementale des Hautes-Pyrénées du syndicat de police Alliance. On a de nombreuses tâches indues, notamment administratives, qui ne nous permettent pas d'avoir suffisamment de patrouilles disponibles pour sécuriser la Place Verdun".

Si vous aussi, vous ne vous sentez plus en sécurité à Tarbes, racontez-nous sur France Bleu Béarn Bigorre en nous appelant ce mardi 12 septembre à partir de 8h20 au 05.59.98.09.09.