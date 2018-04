Ils n'ont plus une épée de Damoclès au-dessus la tête, Pierre Marsaleix, premier adjoint de Tarnac

Dix ans après le début de l'affaire dite de Tarnac, la justice a officiellement reconnu, ce jeudi, les failles de l'enquête. Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé la quasi-totalité des huit militants libertaires. Julien Coupat, Yildune Levy et six autres personnes étaient poursuivis pour le sabotage d'une ligne SNCF et association de malfaiteurs. Un procès suivi de près par la municipalité de Tarnac qui compte dans ses rangs deux prévenus.

"Ils n'ont plus une épée de Damoclès au-dessus la tête, ils peuvent continuer à regarder devant eux sans inquiétude", Pierre Marsaleix, le premier adjoint à la mairie de Tarnac se dit soulagé après la relaxe de Manon Gilbert et Bertrand Devaux. Des huit membres du groupe arrêtés il y a dix ans, ils sont les seuls, avec Benjamin Rosoux, à vivre toujours dans le village corrézien. Ils sont même membres du conseil municipal. "On travaille bien avec eux. Manon est dans un groupe de musique, j'espère qu'elle pourra continuer".

La commune fêtera le jugement "en comité réduit, si les jeunes le souhaitent"

Pierre Marsaleix n'est pas surpris de l'issu du procès où il s'est rendu durant deux jours. Trois semaines d'audience qui ont permis selon lui de révéler les "manipulations" dont les militants corréziens ont été victimes. Y-aura-t-il une fête pour célébrer la fin des poursuites dans le même style que le bal des inculpé, ce rassemblement organisé fin février à Tarnac pour soutenir les prévenus? Ce sera plutôt "en comité réduit et l si les jeunes le souhaitent", explique Pierre Marsaleix. L'élu estime que ce n'est pas à la commune de crier victoire, alors qu'elle s'est efforcée de ne pas "_clive_r" les habitants avec cette affaire.