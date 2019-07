A Thénezay, dans les Deux-Sèvres, une dispute entre voisins vire au bain de sang

Thénezay, France

C'est peut-être parce que c'était l'heure de la sieste samedi en début d'après-midi, un habitant de Thénezay (Deux-Sèvres) n'a plus supporté les aboiements du chien de son voisin. Cet homme âgé de 45 ans a donc demandé au propriétaire de faire taire son animal et d'empêcher le toutou de franchir la clôture et de renverser les poubelles. En guise de réponse, il a reçu un coup de poing au visage.

De retour chez lui, le voisin saisit un couteau et un piquet de tente avec lequel il frappe l'homme de 30 ans à la tête. La pointe métallique lui tranche la gorge mais heureusement la carotide n'est pas touchée. La victime en sang se réfugie dans le bistrot du village. Ses jours ne sont pas en danger.

Les gendarmes interpellent rapidement l'agresseur qui reconnaît les faits en garde à vue. Les deux hommes, pères de famille salariés jusqu'ici sans histoire, devront répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Niort en janvier 2020.