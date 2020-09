A Thouars, un jeune homme grièvement blessé après avoir glissé du parapet de l'Orangerie du Château

Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 septembre, trois jeunes se promènent en sortant de soirée à Thouars, dans les Deux-Sèvres, et s'assoient sur les marches de l'Orangerie du Château. L'un d'entre eux, âgé de 20 ans, est selon les témoignages "un peu excité" et grimpe les marches, sans que les deux autres ne s'en aperçoivent. C'est le bruit de chute qui les fait se retourner. Ils retrouvent leur ami à terre, inconscient : il a glissé du parapet et sa tête a heurté le rebord puis le sol.

Immédiatement prévenus, les secours ont emmené la victime au CHU de Poitiers. Présentant des traumatismes au visage et à la tête, il est opéré mais son état est toujours jugé inquiétant.

Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Les gendarmes ont demandé notamment un dépistage d'alcool et de stupéfiant sur la victime.