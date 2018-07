Til-Châtel, France

Des soucis sur le réseau d'alimentation en eau potable à Til-Châtel. L'information a été publiée sur le site internet de cette commune d'un peu plus de 1 000 habitants, à 30 minutes au Nord de Dijon, le 6 juillet dernier. "Des prélèvements effectués par l'Agence Régonale de Santé de Côte-d'Or sur l'eau distribuée par le Syndicat des Eaux d'Échevannes / Til-Châtel ont mis en évidence -explique le document- une teneur en nitrates légèrement supérieure à la réglementation". Teneur en nitrates qui s'élève effectivement à 51,2 milligrammes par litre au lieu de 50. Conséquence: les femmes enceintes et les nourrissons ne doivent pas boire l'eau du robinet.

Le communiqué du maire de Til-Châtel à l'attention de sa population municipale - Site de la mairie

Alain Gradelet, maire de Til-Châtel est aussi président du syndicat des eaux. "Nous captons notre eau sur un puits de pompage qui est à Echevannes depuis 1976, nous avons eu des soucis de nitrate la première fois en 2011. Des soucis qui viennent de se reproduire dernièrement" explique le premier magistrat. "Bien sûr c'est l'agriculture -poursuit-il- mais je pense que cela provient tout simplement d'un lessivage des sols qui s'est produit de manière intensive suite aux fortes pluies du mois de mai". Des bouteilles d'eau minérale ont été mises à la disposition des personnes vulnérables en mairie. Deux familles y ont eues recours. "Hier par exemple c'est le mari d'une femme enceinte qui est venu chercher de l'eau pour sa femme qui ne peut pas se déplacer pour le moment".

Un nouveau prélèvement fin juillet-début août

Alain Gradelet compte sur un retour à la normale très bientôt. "Un nouveau prélèvement doit avoir lieu fin juillet-début août et je pense qu'il devrait être normal vu qu'il n'a pas plu depuis une bonne quinzaine de jours ou très peu." Une pollution qui pénalise la commune malgré tout. "Nous ne sommes pas privés d'eau potable" nuance Alain Gradelet. "Personnellement je consomme de l'eau du robinet tous les jours. Cette eau est potable mais avec quelques risques pour les dames enceintes et les nourrissons. Et si cela est pénalisant cela ne l'est pas de trop car au final il n'y a que 2% environ de notre population qui est concernée".

Alain Gradelet, maire de Til-Châtel et président du syndicat des eaux © Radio France - Anne Pinczon du Sel

Karine Schwartz, 43 ans, habite Til-Châtel, elle explique que les systèmes d'alertes de la population: affichage municipal, sites internet, coups de téléphone ont bien fonctionnés. "Nous avons reçus un appel de la SAUR, qui s'occupe des traitements de l'eau. C'était un message enregistré que mon mari a reçu sur son téléphone portable. Un message qui se répète, le téléphone sonne et vous devez confirmer que vous avez bien reçu l'information en composant un chiffre sur le clavier."

Une vue de la commune de Til-Châtel - Mairie de Til-Châtel

Habituellement la qualité de l'eau est très bonne à Til-Châtel puisque -selon le maire- en temps ordinaires le taux de nitrate se situerait aux alentours de 25 mg/l. La SAUR et le Syndicat des Eaux ont prévus d'informer les usagers de Til-Châtel de l'évolution de la situation.