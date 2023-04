À Toulon, 12 habitants évacués d'un immeuble du centre-ville qui menaçait de s'effondrer

L'opération a duré plusieurs heures dans un immeuble du centre-ville Toulon ce lundi. Un immeuble de cinq étages a dû être évacué dans la soirée car il menaçait de s'effondrer. Les sapeurs-pompiers du Var s'en sont aperçu grâce à la visite de l'un des membres de la section "structure" de l'Unité de sauvetage et de recherche (Usar). L'immeuble, qui comptait dix appartements, a totalement évacué et les habitants ont été pris en charge par les secours. Sept ont été relogés par la municipalité de Toulon et quatre autre ont trouvé une solution avec leur famille. La dernière personne a été transportée au centre hospitalier de Toulon.

