A Toulon, la manifestation des "gilets jaunes" dégénère en arrivant sur les plages du Mourillon

Plus de 2000 "gilets jaunes" ont défilé ce mercredi 8 mai dans les rues de Toulon et dans un esprit bon enfant. Mais des débordements ont éclaté, en marge de la manifestation, à deux pas de la corniche Frédéric Mistral. Un affrontement entre casseurs et policiers. Une personne a été interpellée.