A Toulon, SOS Médecins suspend ses consultations après l'agression d'un des leurs

Un médecin, qui sortait de chez un patient, a été agressé la nuit dernière quartier du Pont-du-Las à Toulon. L'agresseur a fait irruption au moment où le médecin se mettait au volant de sa voiture, il a été plaqué au sol. SOS Médecins suspend ses visites et ces consultations au moins ce mardi.

Un médecin a été agressé dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 janvier, quartier du Pont-du-Las à Toulon. Vers 2h30, en sortant de chez un patient et alors qu'il montait dans sa voiture, un jeune homme a fait irruption. Le médecin a été sorti de force et plaqué au sol. L'agresseur a pris la fuite au volant du véhicule contenant tout le matériel médical. SOS Médecins suspend ses visites et consultations "au moins pour ce mardi" indique SOS Médecins, confirmant une information de Var-Matin.

"Notre confrère n'est pas blessé mais il est choqué. Nous pensions que nos voiture siglées SOS Médecins nous protégeaient un peu des agressions. Mais ce n'est plus le cas. Ailleurs en France, d'autres confrères ont été agressés ces dernières semaines, à Nantes et en Martinique. Un de nos médecins a également eu sa voiture vandalisée en décembre dernier à Hyères" réagit le docteur Gérald Dauphin, président de SOS Médecins dans la métropole toulonnaise.

Les 70 médecins, membres de de l'association SOS Médecins Toulon, se réunissent en assemblée générale extraordinaire ce mardi après-midi.

Le médecin a porté plainte dans la nuit. La voiture a été retrouvée quelques heures plus tard, fermée à clés, à proximité du Pont-du-Las.