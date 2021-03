À Toulon, une fillette de 20 mois dans un état grave après une chute dans une piscine

Un bébé de 20 mois est tombé dans une piscine privée ce mercredi en fin d'après-midi, impasse Blanc, quartier de La Barre à Toulon. La fillette était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers qui ont réussi, grâce aux gestes de secours engagés immédiatement, à relancer son activité cardiaque. Prise en charge ensuite par le SAMU, son état est jugé très préoccupant.

En raison de la gravité, la fillette a été transportée, en ambulance et sous escorte policière, à l'hôpital de La Timone à Marseille - et non à l'hôpital Sainte-Musse de Toulon comme initialement prévu. La fillette serait tombée accidentellement dans la piscine sans que ses proches ne la voient selon les pompiers du Var.