A Toulouse, des drones pour lutter contre les rodéos urbains

Les drones seront utilisés par la police et la gendarmerie.

La mesure est forte : pour lutter contre les rodéos urbains, le préfet de Haute-Garonne vient d'autoriser l'utilisation de drones, par la police et la gendarmerie. Quinze communes (Toulouse et autour) sont concernés par la mesure, alors que les courses sauvages de motos et voitures ont tendance à augmenter avec les beaux jours.

Le mesure est mise en place du 18 mai au 18 juillet 2023, explique la préfecture dans un communiqué.

Quatre communes en zone police

- Blagnac: quartier Barradels Grand Noble délimité par les axes route de Grenade, allées des Mûriers, avenue de Cornebarrieu, rue des Oliviers, impasse des Oliviers, passage de l’Ourmette, place de la Révolution Française, avenue Leonard de Vinci, avenue Salvador Dali, allées Emile Zola, avenue Georges Brassens, chemin d’Aussaunne, avenue du Général de Gaulle et le quartier Aéroconstellation Aéroscopia délimité par les axes boulevard Henri Ziegler, avenue d’Andromède, avenue d’Aéroconstellation, rue Roger Béteille

- Colomiers: secteur Val d’Aran délimité par les axes boulevard de Pibrac, boulevard du 14e Régiment d’infanterie, boulevard du Général de Gaulle, boulevard de l’Ouest, allée de la Gimone et le secteur En Jacca délimité par les axes chemin de la Salvetat, chemin de la Menude, chemin de garrabot, chemin de la Nasque, chemin d’El Pey, chemin de la Chasse

- Toulouse: quartier Empalot délimité par la rue de la Loge à l'avenue de Lattre de Tassigny, quartiers les Izards Borderouge délimités par les axes chemin des Izards, chemin du Boudou, rue des sables (en limite de la commune de Launaguet), chemin de Paleficat, chemin Virebent, chemin du Furet (en limite de la commune de l'Union), rue de la Caussade, route d'Albi, chemin de Lanusse, chemin Raynal, rue Michel Ange, rond-point Brefeuil, rue Ernest Renan, cheminement Maguerite Canal, impasse Gaston Planté, route de Launaguet, sortie A62 les Izards, quartiers Paléficat Grand-Selve délimité par les axes chemin Virebent, rocade, rue Fabas, chemin de Boudou, quartier Bellefontaine délimité par les axes allées de Bellefontaine, avenue Paul Ourliac, avenue du Général Eisenhower, route de Seysses, quartier Bagatelle La Faourette délimité par les axes rue Vestrepain, rue Henri Dunant, rue Henri Desbals, rue Jean Mermoz, rue de la Faourette, rue Julien Sacaze, alléee de l’Ïle-de-France, allées de Guyenne, rue Henri Desbals, rue du Bachaga Boualam, rue du Cher, quartier des Pradettes délimité par les axes place des Pradettes, avenue Louis-Aristide Passerieu, route de Saint-Simon, avenue Maurice Magre, avenue Gaspard Coriolis et le quartier des Arènes délimité par les axes rue du 11 novembre 1918, place Agapito Nadal, boulevard Gabriel Koenigs, route de Saint-Simon, rue du 14 juillet.

- Tournefeuille: Lac de la Ramée délimité par les axes chemin de Ramelet Moundi, chemin du Prat, rue Rodolfo Llopis Ferrandiz, chemin de Larramet, avenue du Marquisat et le quartier de La Peyrette délimité par le chemin de La Peyrette, rue des Vendanges, chemin de l’Armagnac, chemin de Valette-Haut.

Onze communes en zone gendarmerie

Aussonne: abords d'Aéroscopia, voie lactée et partie Nord du Meet.

Balma: Secteur compris entre l’avenue Georges Pompidou, la rue Joseph Hubert, la Rue Jean Giono et rue Maurice Genevoix et quartier Lasbordes à Balma entre les allées Paul Gauguin et la place Claude Monnet.

Beauzelle: abords d'Aéroscopia, voie lactée et partie Nord du Meet.

Blagnac: abords d'Aéroscopia, voie lactée et partie Nord du Meet.

Castelnau-d’Estrétefonds: Avenue de l'Europe et axe parallèle à la D820.

Cornebarrieu: abords d'Aéroscopia, voie lactée et partie Nord du Meet.

Escalquens: ZA de la Masquère, rue de l'Hers et rue de la montagne

Labège: centre commercial de Labège 2 et route la Pyrénéenne entre les deux rond-points devant le centre commercial Carrefour.

Muret: abords du lac des Bonnets, rue Tabarly, square Maimat près de l'avenue de l'Europe.

Portet-sur-Garonne : parking du centre commercial Carrefour et route d’Espagne.

Roques-sur-Garonne: parking de la station-service Roques Leclerc, contre-allées et route de Toulouse à Bayonne (D817).

La préfecture indique que **"**les forces de sécurité pourront ainsi bénéficier d’une vision grand angle afin de pouvoir identifier et prévenir rapidement le risque d’incident, tout en limitant l’engagement des forces au sol. Cette utilisation est autorisée uniquement sur le parcours de ces manifestations et leurs abords, et pendant la seule durée de ces rassemblements ".