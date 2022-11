A Toulouse, des militants écologistes de Dernière Rénovation ont bloqué le périphérique ce vendredi matin

Des actions simultanées ont eu lie à Paris, Lyon et Toulouse (illustration)

Ils veulent un plan de rénovation thermique des bâtiments à hauteur de l'urgence climatique et organisent des actions coups de poing pour donner de la visibilité à leurs revendications.

Des militants écologistes du collectif Dernière Rénovation ont bloqué le périphérique toulousain ce vendredi matin au niveau du métro Rangueil vers 8 heures.

Neuf militants se sont mis en travers des voies. L'action a duré une quinzaine de minutes. Des opérations similaires ont eu lieu simultanément à Paris et à Lyon.

Alerter sur l'urgence climatique

Ces militants écologistes demandent, comme à chaque opération spectaculaire, une rénovation énergétique de bâtiments et veulent attirer l'attention sur l'urgence climatique. Il y a 15 jours, deux militants avaient interrompu la rencontre de Top 14 entre le Stade Toulousain et le Stade Français. Deux militants s'étaient accrochés aux poteaux du stade Ernest Wallon avec des colliers de serrage et avaient perturbé le match de rugby pendant dix minutes. Ils avaient passé une nuit en garde à vue avant d'être libérés.