À Toulouse, il saccage un bar après une séparation

Un bar a été saccagé ce dimanche soir dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse. Une femme de 22 ans s'y était réfugiée alors que son ex-compagnon la menaçait à son domicile juste au-dessus, avec un couteau. Le matin même elle quittait ce jeune homme de 24 ans.

Deux clients blessés

La jeune femme fuit donc son appartement. Non-blessée, elle est prise en charge par la tenancière du bar qui ferme la porte de son établissement. L'assaillant n'abandonne pas, il arrive cette fois armé d'un marteau et s'en prend à la porte, brise la vitre et réussi à entrer.

Deux clients s'interposent et sont légèrement blessés au genou, au bras et au poignet. L'homme a été interpellé dans la soirée, le marteau et le couteau ont également été retrouvés. Sa garde à vue a été prolongée ce lundi. Quatre plaintes ont été déposées : par la jeune femme, les deux clients blessés et la propriétaire du bar.