À Toulouse, la police multiplie les contrôles anti-rodéos et anti-runs

C'est un phénomène récurrent tous les étés : le rodéo urbain est revenu au centre de l'actualité la semaine passée suite à ce dramatique accident à Pontoise. Deux enfants de 7 et 11 ans gravement blessés, fauchés par un scooter qui participait à ce type d'activité. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin réclamait 10 000 contrôles anti-rodéo en France pour ce mois d'août. Une demande suivie d'effet à Toulouse, où depuis lundi dernier les policiers opère 5 opérations par jour dédiées à cette infraction, ainsi qu'à celle du "run". Des courses de voitures "sauvages", menées au plein milieu de la circulation, souvent à Toulouse sur la route d'Espagne. Les forces de l'ordre y ont mené une opération spéciale dans la nuit de vendredi à samedi. Une opération de communication également, puisque ce contrôle a été ouvert à la presse.

à lire aussi Rodéos urbains : Gérald Darmanin annonce une nouvelle intensification des contrôles

Des contrôles intensifiés

Avant l'accident de Pontoise, les policiers toulousains consacraient deux opérations par semaine à ce type d'infraction. Ce sont depuis lundi désormais 5 contrôles par jour qui y sont affectés. Ils visent aussi bien les rodéos- souvent des conducteurs de scooter qui roulent dangereusement (en roue levée par exemple) et qui créent des nuisances sonores - que les "runs" - des courses "sauvages" de voitures sur la voie publique, avec parfois un non-respect des limitations de vitesse et autres obligations du code de la route.

Si la police ne dispose pas spécifiquement de moyens supplémentaires pour mener ces contrôles demandés par le ministre de l'Intérieur, cela ne pose pas de problème selon le Directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) en Haute-Garonne, Jean-Cyrille Raymond : "Sur Toulouse, on a 1 600 policiers qui travaillent, donc j'ai les moyens (...) Simplement les moyens je les priorise en ce moment sur ce type d'infraction. On est au mois d'Août, il y a une activité qui n'est pas au maximum, on va dire, moi je peux programmer cinq opérations par jour" explique le chef des policiers dans le département, qui assure que cette priorisation ne se fait pas au détriment des autres dossiers.

Une infraction difficile à caractériser

Si les rodéos et runs sont assez facilement identifiables lorsqu'on se trouve à proximité, ils sont en revanche plus difficile à caractériser juridiquement, d'où un volume de poursuites assez faible. À titre d'exemple, à Toulouse, en 18 opérations avant ce vendredi on compte seulement 6 infractions rodéo constatées (souvent ce sont d'autres infractions ou délits qui sont également observés et qui donnent lieu à des sanctions). Au total, lors de ces opérations, 534 véhicules ont été contrôlés, 27 ont été confisqués, et 26 personnes ont été interpellées pour des motifs divers (de la moto volée à la conduite sous l'emprise d'alcool).

Une nouvelle méthode pour tenter d'enrayer le phénomène

Pour freiner ce phénomène, la police toulousaine s'inspire de ce qu'elle fait déjà dans les dossiers de stupéfiants. Elle va notamment s'appuyer sur la vidéosurveillance, pour identifier précisément les véhicules et les infractions qu'elles commettent. Mais également sur la surveillance de terrains, avec des équipes "planquées" sur place. Jusqu'ici ces deux outils n'étaient pas utilisés pour les rodéos et les runs selon le DDSP. Jean-Cyrille Raymond entend bien ainsi gagner en efficacité : "Le but c'est d'arriver à éradiquer le phénomène; c'est-à-dire à leur faire mal, faire mal à ceux qui font ça. Et pas seulement qu'ils aient juste une contravention et qu'ils s'en tirent rapidement, ce qui n'empêchera pas de revenir le week-end suivant."