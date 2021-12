A Toulouse, le conducteur d'un minibus cambriole l'une de ses clientes de 96 ans

Un homme de 61 ans, chauffeur d'un minibus pour personnes vulnérables, a profité de l'heure de midi, pendant laquelle il dépose une de ses clientes âgée de 96 ans à un foyer pour le déjeuner, pour aller cambrioler sa maison située dans le quartier Bordeblanche, à Toulouse. La fille de la victime l'a surpris au domicile et l'a fait avouer. Le chauffeur avait volé huit chaînes en or, deux bagues et des boucles d'oreille en or et des pièces de collection en argent.

Surpris à l'intérieur de la maison

C'est la fille de la victime qui surprend cet homme à l'intérieur du domicile de la nonagénaire. Elle se rend en effet chez sa mère pour lui faire sa lessive, sachant qu'elle est partie déjeuner à l'extérieur. En arrivant, le minibus est garé devant la maison, la porte est fermée à clé, elle utilise alors son double pour entrer mais entend du bruit et se retrouve nez à nez avec un homme caché dans les toilettes. Il réussit à prendre la fuite et remonte alors dans le minibus.

Il avoue les faits

La fille se rend alors compte que la maison a été fouillée. Elle appelle son frère pour venir l'aider. Ce dernier se rend au foyer où déjeune sa mère et voit alors le chauffeur du minibus en train de la faire remonter avec lui. Le fils s'interpose, repart avec sa mère mais réussit à faire avouer au voleur les faits, qui rend les bijoux dérobés quelques minutes plus tôt.

Il accepte de se rendre au commissariat, où il est en garde à vue depuis ce lundi, en début d'après-midi. Cet homme est déjà connu de la justice, pour des vols. L'enquête doit maintenant déterminer si c'est la première fois qu'il vole chez un client ou s'il y a d'autres victimes dans cette affaire.