À Toulouse, le démantèlement d'une filière turquo-bulgare d'aide au séjour irrégulier

En tout, ce sont 15 personnes qui ont été interpellées entre février et juin 2022 à Toulouse, Bordeaux et Marseille. Des Turcs et des Bulgares impliqués dans ce vaste et juteux réseau qui permettait à ces passeurs et fabricants de faux papiers de faire venir illégalement des ressortissants turcs désireux de s'installer en France pour travailler ou rejoindre des proches.

Une quinzaine de convois organisés en quatre mois

Les clients, après s'être débrouillés par eux-mêmes pour aller en Serbie, devaient payer jusqu'à 10.000 euros pour assurer le transit de la Serbie jusqu'à la France et obtenir de faux permis de conduire ou cartes d'identité bulgares les autorisant à s'installer sur le sol français et à travailler. Les migrants arrivaient à Toulouse ou Marignane (Bouches-du-Rhône). Une quinzaine de convois ont été organisés entre novembre 2021 et février 2022. L'essentiel de ces arrivants s'installaient en région toulousaine pour travailler dans le BTP.

La filière avait aussi ses rabatteurs qui démarchaient des Turcs en situation irrégulière en France pour leur vendre moyennant 1.000 euros une fausse carte d'identité bulgare. Les faux documents étaient fabriqués en Bulgarie et acheminés en France. Les familles devaient régler un acompte en mandat cash en Bulgarie et le solde était donné à l'arrivée en France par leur proche.

L'enquête préliminaire a démarré en 2021 avec l'ouverture d'une information judiciaire en octobre dernier. Elle a permis l'arrestation de 15 personnes, et la mise en examen au final de huit d'entre elles, âgés de 19 à 50 ans. Six ont été placées en détention provisoire et deux laissés sous contrôle judiciaire. Les passeurs sont domiciliés à Bordeaux, mais l'essentiel du réseau réside à Toulouse et mené par un Bulgare vivant à Sofia qui profitait de ses venues à Toulouse pour apporter les papiers et des clandestins.

Ils seront jugés pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, et faux et usage de faux documents administratifs.