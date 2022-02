A Toulouse le tribunal judiciaire croule sous les dossiers et souffre d'un très important manque de magistrats

Le tribunal judiciaire de Toulouse est en sous-effectif. Le procureur de la République et le président du tribunal soulignent que la juridiction est parmi les plus efficaces en nombre de procédures traitées par agent mais la moins bien dotée de France avec Versailles. Il manque 37 magistrats.

Les affaires de viols et d'agressions sexuelles ont triplé

Certains chiffres sont déroutants : comme le nombre d'affaires de viols et d'agressions sexuelles jugées à Toulouse. Il a triplé entre 2018 et 2021 (passant de 213 à 779 affaires de viols et de 290 à 861 affaires d'agression sexuelle) c'est probablement l'une des conséquences de l'attractivité démographique de Toulouse.

Autant d'affaires qui sont "une préoccupation du parquet, du tribunal, des services de police et de gendarmerie" souligne le procureur de la République. Samuel Vuelta-Simon précise qu'en conséquence "le parquet utilise la voie d'urgence pénale, de façon à ce qu'il n'y ait pas de délai entre les faits et le jugement". Les mis en cause sont jugés en comparution immédiate. En 2021, 3376 personnes ont ainsi comparu en urgence, cela représente 12% de dossiers de plus qu'en 2020. Le procureur, à qui il arrive de requérir lors de ces audiences se questionne :

Avec une moyenne de 10 personnes par audience, une affaire prend environ 30 minutes pour parfois arriver à des condamnations de 4 à 5 ans de prison ferme, où est la logique ? - Samuel Vuelta-Simon

Explosion du contentieux aérien

Autre chiffre inattendu : le nombre d'affaires de contentieux aériens, pour des annulations, retards et demandes d'indemnisation de passagers. Il y en a eu près d'un millier en 2021, c'est l'une des conséquences du Covid, il a fallu créer des audiences spéciales.

Impact sur la vie des victimes et sur celle des auteurs

Autre illustration du trop plein de travail au tribunal judiciaire de Toulouse : le fonctionnement du STD (service des traitements directs). Ce service en lien direct avec les services de police et de gendarmerie reçoit 3000 appels par mois, soit une centaine par jour avec des magistrats qui "prennent une décision toutes les 8 minutes, parfois en deux minutes voire en quelques secondes" sur des sujets aussi sensibles que des violences intra-familiales ou du trafic de stupéfiants.

Le procureur souligne les effets que cela peut avoir sur la vie des victimes tout comme sur celle des auteurs. Samuel Vuelta-Simon parle également "d'épuisement des collègues" et utilise une image guerrière :

Nos soldats sont en nombre insuffisant pour mener le combat et cela fait 30 ans que cela dure - le procureur de la République de Toulouse

Il manque 37 magistrats à Toulouse

Le procureur et le président du tribunal Xavier Pavageau soulignent que "Toulouse est parmi les juridictions les plus efficaces en nombre de procédures traitées par agent mais la moins bien dotée de France avec Versailles". Il manque selon eux au moins 37 magistrats et 50 greffiers. Et il les faut "rapidement, idéalement pour septembre prochain". Le Garde des Sceaux est au fait de la situation, il a réclamé aux juridictions une expression du besoin. La situation est tendue : "le magistrat est la variable d'ajustement qui travaille tard et le week-end" dit Xavier Pavageau. Samuel Vuelta-Simon confie même que "certains collègues fraudent le badgeage pour ne pas dépasser le quota d'heures supplémentaires autorisé."

Les deux hommes parlent de "ras-le-bol, fatigue, burn-out" et même de "départs" et n'hésitent pas à se comparer au personnel hospitalier et aux journalistes.

Alors que la moyenne européenne est de 11 procureurs pour 100 000 habitants, en France il faut compter moins de 3 procureurs pour 100 000 habitants.

Les magistrats toulousains précisent enfin que la contribution à la Justice est en Allemagne de 131 euros par habitant alors qu'en France elle est inférieure à 70 euros.