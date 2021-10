A Toulouse les élus fraudeurs auront rendez-vous avec la justice deux jeudis par mois

A Toulouse c'est le jeudi que les élus fraudeurs auront rendez-vous avec la justice. Deux jeudis par mois. A partir de 2022. Des audiences spécifiques. La cour d'appel de Toulouse reconnait être beaucoup trop lente pour juger les affaires de corruption, d'abus de biens sociaux, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds ou encore de favoritisme. Elle change de braquet.

"On est trop lent dans la justice éco-fi" estime le procureur général

La cour d'appel de Toulouse décide de faire de la lutte contre les atteintes à la probité publique l'une de ses priorités car parfois à son grand regret les affaires sont jugées plus de 10 années après les faits.

La juridiction qui siège place du Salin estime être beaucoup trop lente dans les affaires économiques et financières impliquant des élus. "On change de braquet et disons la pente et raide, il faut se mettre en danseuse pour la gravir" explique de façon imagée Franck Rastoul le procureur général de la cour d'appel de Toulouse. Et de préciser : " il faut sanctionner en temps utile ceux qui ne respectent pas la loi pénale et jettent du coup l'opprobre sur les autres décideurs. C'est le rôle du parquet d'apporter une réponse à cette délinquance qui sape l'autorité de l'état."

Des audiences spécifiques pour les élus fraudeurs

Au chapitre des dossiers emblématiques il y a celui de l'ancienne maire de Montauban Brigitte Barèges dans le Tarn-et-Garonne ou l'ancien maire de Gaillac Patrice Gausserand dans le Tarn. Le calendrier des "audiences éco-fi" comme on les appelle est déjà plein pour les douze mois à venir.

A partir de 2022, les procès poursuivant des élus ne seront plus noyés dans la masse des dossiers pour travail au noir mais feront l'objet d'audience spécifique, deux jeudis par mois. Ces dossiers sont pour l'essentiel transmis à la Justice par la Chambre régionale des comptes d' Occitanie, celle-ci réalise un véritable travail de fourmi puisqu'elle a sous son contrôle pas moins de 20 000 organismes publics sur les ressorts de cinq cour d'appel (Toulouse, Montpellier, Nîmes, Agen, Pau). Ces cinq dernières années, sur 400 contrôles, 35 organismes publics ont fait l'objet d'une transmission pénale.

En matière d'atteinte à la probité publique, l'Occitanie se situe dans la fourchette haute des régions françaises.