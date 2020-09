Un jeune homme de 21 ans a agressé physiquement et menacé de mort un employé de station-service ce mardi soir quartier Montaudran car fatigué de faire la queue pour payer. Il a rapidement été interpellé et placé en garde à vue.

A Toulouse, un client crache au visage d'un employé de station-service et le menace de mort

La scène s'est déroulée ce mardi soir vers 20h dans une station-service quartier de Montaudran à Toulouse. Un client de 21 ans vient de faire le plein de sa voiture et fait la queue pour payer au comptoir.

Visiblement impatient de régler et de repartir au plus vite, il finit par passer devant tout le monde, mais l'employé derrière le présentoir, un homme de 28 ans, lui demande de repartir immédiatement faire la queue. Le client de 21 ans commence alors à s'énerver et défouler sa colère sur lui.

Crachat au visage

Il lui crache au visage, le pousse et le menace de mort à plusieurs reprises, tout en saccageant le présentoir sur lequel il était censé payer. Les policiers débarquent finalement peu de temps après sur les lieux grâce à l'appel d'un des clients qui a vu la scène.

Les policiers finissent par interpeller le jeune homme dans sa voiture. Il est actuellement en garde à vue.