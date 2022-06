À Toulouse, un jeune homme harcèle son ex et diffuse des photos d'elle dénudée

On ne sait jamais sur qui on tombe et même une courte idylle peut virer au cauchemar. C'est le constat amer qu'a fait une Toulousaine de 25 ans après sa séparation avec un garçon de 21 ans rencontré au début de l'année. En mai, après quatre mois de relation et alors qu'il s'est installé chez elle, elle décide de le quitter. C'est le début de plus d'un mois de menaces et de peur.

Quatre mois de relation, il menace de se suicider

Lorsqu'elle lui demande de quitter son domicile, il la menace et la frappe, elle appelle la police. Première plainte mi-mai, le jeune homme est interpellé puis laissé libre. Il décide alors en sortant de garde à vue de reprendre contact avec son ex. La jeune femme a quitté Toulouse pour trouver refuge chez sa mère en Gironde.

Il l'appelle, lui envoie des textos et très vite les menaces reprennent : menace de la tuer, menace de se suicider, menace de lui envoyer des amis lui causer des problèmes. Il parvient même à localiser le domicile de la mère, se rend dans la région bordelaise et insiste pour voir son ancienne amante. Il faut tout l'aplomb de la mère pour faire repartir bredouille le garçon.

La jeune femme, apeurée, quitte alors la Gironde pour aller chez son père en Corrèze. L'amoureux éconduit, pensant qu'elle est encore chez sa mère, retourne en Gironde et entre par effraction chez la mère, il la bouscule même avant de repartir en comprenant que sa douce n'est plus là. Entre temps, il demande à un ami d'envoyer un message de menace à la jeune fille, "je vais m'occuper de toi".

Il diffuse des photos personnelles sur internet

Et il décide alors de passer à la phase virtuelle en utilisant les réseaux sociaux. Probablement en trouvant les mots de passe de ses comptes, il récupère des photos personnelles de son ex, en petite tenue ou même dénudée, et décide de les diffuser sur Internet, par vengeance.

Nouvelle plainte de la victime mi-juin. Le jeune homme, délinquant connu des services, est convoqué au commissariat central le mercredi 22 juin. Le procès-verbal qui énumère ses infractions fait près de dix lignes : violences, menaces de mort, dégradations, atteinte à l'intimité de la vie privée, etc.

Il passe deux nuits en garde-à-vue et devait comparaitre ce 24 juin devant un juge. Si son audience est fixée à la semaine prochaine, un mandat de dépôt sera probablement ordonné pour qu'il reste en prison en attendant.