A Toulouse, un SDF tombe à l'eau, un passant se jette dans le canal du Midi pour le sauver

C'est une histoire qui finit bien. Vous avez peut-être remarqué un gros déploiement de pompiers ce lundi matin en face de la gare Matabiau à Toulouse : un SDF d'une quarantaine d'années est tombé à l'eau juste avant 8 heures.

Un passant arrive à la rescousse

Un passant, âgé d'une cinquantaine d'années, l'aperçoit et se jette dans le canal du Midi pour lui porter secours. Mais les deux hommes se retrouvent en difficulté : ils n'arrivent pas à remonter sur la berge. Le passant réussit à maintenir l'homme qui a chuté hors de l'eau. Les pompiers, prévenus quelques minutes plus tôt, arrivent rapidement sur place et extraient les deux hommes de cette situation délicate.

L'homme sans domicile a été conduit à l'hôpital en état hypothermie mais ses jours ne sont pas en danger. Le passant n'est pas blessé : il a été reconduit chez lui par les pompiers. "Il était trempé jusqu'aux os, on ne pouvait pas le laisser rentrer chez lui comme ça" explique un responsable du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Garonne qui salue le courage de ce passant.