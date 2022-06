A Tournefeuille, un homme de 57 ans cultivait 35 plants de cannabis

Alerté par l'odeur caractéristique, un voisin de ce Tournefeuillais a appelé la police. Sur place, les forces de l'ordre saisissent l'équivalent de 5 kilos d'herbe. Placé en garde à vue, l'homme a reconnu les faits. Il a écopé d'un an de prison avec sursis.

A Tournefeuille, en Haute-Garonne, un homme de 57 ans écope d'un an de prison avec sursis. Dans son jardin, les policiers ont découvert 35 pieds de cannabis qu'il cultivait lui-même.

C'est l'un de ses voisins, alerté par l'odeur, qui a appelé les forces de l'ordre. A l'issue de la perquisition, mercredi 15 juin, les policiers de "l'unité de stupéfiants et d'économie souterraine" saisissent l'équivalent de 5 kilos d'herbe.

Placé en garde à vue pour fabrication, détention et usage non autorisé de produits stupéfiants, ce Tournefeuillais a reconnu les faits. Il a précisé beaucoup consommer de cannabis mais uniquement sa production personnelle. Il a ensuite été déféré jeudi 16 juin. En plus de sa peine avec sursis, il a également écopé de deux ans de probation. Ses plants ont été détruits.