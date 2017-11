A Tours, le jeune chef Julien Martineau se fait une place dans le Gault & Millau

Il est installé à son compte depuis seulement un an et demi, à La Deuvalière, dans le vieux Tours. Et déjà Julien Martineau décroche sa première récompense. Cette semaine, il a été nommé Jeune Talent 2018 par le Gault & Millau.

"Cette récompense ? C'est sûr, ça a été une surprise !". Julien Martineau a le sourire quand on lui parle du prix Jeune Talent 2018 que lui a décerné le Gault & Millau. Mais rapidement, il tempère : "Enfin ça ne va rien changer à ma façon de travailler. Le plus important c'est de continuer à prendre du plaisir et à en donner aux clients".

Un travail d'équipe qui porte ses fruits

Ça fait plus de 15 ans que ce chef tourangeau travaille derrière les fourneaux et depuis juin 2016, il a repris La Deuvalière, ce restaurant du vieux Tours, avec sa compagne Alexandra. "En tout on est six à travailler tous ensemble, explique Julien Martineau. Comme tous les grands chefs le disent, je ne serai rien sans cette équipe, je n'aurai rien fait sans eux." D'ailleurs, il est clair pour l'instant, la célébrité il n'en veut pas.

_"Ce titre décerné par des professionnels, ça rassure tout le monde. Parce que même quand on reçoit une mauvaise note, un mauvais commentaire sur Tripadvisor, ça nous touche !"_ Julien Martineau, chef de La Deuvalière

Son ambition ? "Rester le même et continuer à travailler"

D'ailleurs, le chef Martineau compte bien ne pas brûler les étapes. "Je ne recherche pas les distinctions, ce que je veux avant tout, c'est continuer mon travail. Et puis la recherche sur les plats." Ce qu'il préfère, ce sont les heures passées à rechercher un nouveau plat, de nouveaux goûts. "J'aime revisiter les classiques de la cuisine française avec des produits frais." Comme pour sa tarte au citron qu'il a mise au point avec son pâtissier et qui fait maintenant partie des incontournables de son restaurant.