"A Tours, sur certains points de deal, on a parfois une vente toutes les deux minutes de produits stupéfiants"

Après l’interview dans le Figaro ce dimanche, le déplacement sur le terrain ce lundi pour le chef de l’Etat. Emmanuel Macron est allé défendre à Montpellier sa politique sécuritaire. Il a notamment promis que "chaque Français verra plus de bleu sur le terrain", avec notamment 10.000 policiers et gendarmes supplémentaires d’ici la fin du quinquennat.

Il a aussi évoqué la lutte contre les trafics de drogue, "la mère des batailles" selon lui. Il veut d’ailleurs en faire une priorité. Alors qu’en est-il sur le terrain ? Les policiers tourangeaux ont-ils les moyens de cette ambition ?

C'est une guerre de tous les instants - Le syndicat Alliance en Indre-et-Loire

Les syndicats sont en tout cas d’accord sur le constat. Les trafics de stupéfiants sont devenus très importants à Tours selon David Goubeau. C’est le secrétaire départemental d’Alliance en Indre-et-Loire. "On a parfois sur des communes comme Tours, sur certains points de deal, une vente toutes les deux minutes de produits stupéfiants. C'est une guerre de tous les instants. Un point de deal démantelé, on essaye tout de suite d'en refaire un ailleurs".

Un combat qui porterait ses fruits si l’on en croit le chef de l’Etat, avec ces 1.000 opérations coup de poing menées ces dernières semaines sur 4.000 points de deal répertoriés en France. Des chiffres qu’il faut quand même relativiser, estime Thierry Pain, le secrétaire régional Unité SGP Police.

A Tours, les syndicats déplorent un manque de personnel pour mener à bien cette lutte

"Si on considère une action de police comme étant on saute sur un mec et on perquisitionne chez lui et on trouve 100 grammes de stups, si c'est pour lui une action, dont acte. Mais ce n'est pas ce que souhaitent les policiers ! _Ils veulent taper sur les gros deals_. Le choix de mettre un terme à cette circulation de stupéfiants nécessite des planques, beaucoup de personnel".

Un personnel qui manquerait à Tours. La brigade des stupéfiants va passer à dix agents à la fin du mois, mais pour Thierry Pain, il faudrait qu’elle en ait au moins cinq de plus pour atteindre de vrais résultats.