De quoi "brûler 1.000 terrains de foot" : à Tours, un homme jugé pour avoir vendu illégalement du glyphosate

Dès le début de l'audience, l'exaspération est palpable du côté de la présidente du tribunal et la procureure. Et pour cause, le prévenu est tout simplement absent. Résidant en Thaïlande depuis plusieurs années, c'est là-bas qu'il a commencé ce juteux business en 2020, au moment de la pandémie. Il est alors coach sportif et fait déjà des affaires en ligne en vendant des barres hyperprotéinees. Quand les salles ferment, ses revenus fondent et c’est en cherchant sur internet une affaire lucrative qu’il voit que la revente de produits phytopharmaceutiques peut rapporter gros. Alors bien sûr, il savait que le glyphosate est cancérigène mais il a dû le faire pour “survivre”, c'est le mot qu'il a utilisé devant les enquêteurs, selon la présidente du tribunal.

Parmi ses clients, des particuliers d'Indre-et-Loire, du Loiret et du Loire-et-Cher, qui n'avaient pas, non plus d'autorisation pour utiliser ce glyphosate, une substance dangereuse aussi bien pour l'environnement que pour la santé. C'est comme si le prévenu avait littéralement "brûlé 3700 hectares en moins de deux ans", ajoute la présidente, soit l'équivalent de "1.000 terrains de football".

Côté parties civiles, plusieurs associations de l'environnement

De quoi choquer les quatre associations qui se sont portées parties civiles dans cette affaire (Générations Futures, la Ligue pour la Protection des Oiseaux du Centre-Val de Loire, l'association France Nature Environnement, au niveau national et régional, ainsi que l'Association société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature en Touraine, la SEPANT).

Un de leurs avocats, Maître Jérôme Graefe, a tenu à souligner l'étendue des dégâts provoqués par ce commerce illégal : "Aujourd'hui il y a des conséquences sur la santé humaine, pour ces particuliers à qui aucune notice traduite en français n'a été transmise, ces gens ont sûrement utilisé ce produit phytopharmaceutique dans des conditions qui n'étaient pas optimales, ce qui les met en danger. Mais il y a aussi bien sûr tous ces effets de pollution diffuse, de ces pesticides qui se retrouvent dans l'environnement et qui vont coûter très très cher à la société entière, en termes de santé publique et de dépollution".

Une affaire qui aurait rapporté 170.000 euros

Ces transactions ont été réalisés entre 2020 et 2022 via des fournisseurs espagnols, et sur des sites de commerces en ligne, avec la méthode du "dropshipping". Le prévenu vendait un produit qu'il n'avait pas, en se faisant au passage une marge estimée à 30%. C'est "l'appât du gain" qui a motivé cet homme de 45 ans, a insisté la procureure. Une activité lucrative en effet, qui lui aurait rapporté par moins de 170.000 euros.

Lui a en tout cas reconnu l'ensemble des faits, en garde à vue. Son avocat, un peu seul devant la cour, a plaidé comme il pouvait : "je ne veux pas que mon client soit sacrifié sur l'autel de l'exemple" a déclaré Maître Carmello Vialette, qui a surtout accusé les plateformes de commerce en ligne, ces dernières n'étant pas poursuivies dans cette affaire, ce que déplorent aussi les parties civiles.

Le Ministère public a requis 12 mois de prison ferme (18 mois dont 6 mois assortis de sursis) et 10 000 euros d’amende, ainsi qu'un mandat d'arrêt puisque le prévenu n'est pas en France. Le délibéré sera rendu le 15 juin prochain

Dernier élément plutôt cocasse dans cette affaire : sa mère, chez qui il a été interpellé en décembre dernier, et qui selon lui était "la seule qui le soutenait", est élue dans le Gard, sous l'étiquette ... écologiste.