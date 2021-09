A Tours, une Maison de protection des familles a vu le jour pour mieux recueillir la parole des victimes

Le gouvernement veut aller encore plus loin dans la lutte contre les violences conjugales. C'est en tout cas ce qu'il a affiché ce vendredi, deux ans jour pour jour après le lancement du Grenelle consacré à cette question. C'est dans ce contexte que la Maison de protection des familles a officiellement ouvert ses portes cette semaine à Tours.

Toutes les personnes vulnérables sont concernées

Composée de cinq gendarmes, elle sera mise à disposition des brigades du département quand celles-ci seront confrontées au traitement particulièrement difficile d'une affaire de violences conjugales, mais aussi de violences contre des personnes vulnérables, comme des mineurs, des personnes âgées ou handicapées. Ces gendarmes spécialisés pourront alors, soit épauler leurs collègues, soit entendre eux-mêmes les victimes.

"Cette unité n'a pas vocation première à accueillir du public. Le point de contact du public reste la brigade territoriale, ou le commissariat de police pour la police nationale. Et là, c'est en fonction de la sensibilité, de la difficulté de l'affaire que les gendarmes locaux pourront faire appel à cette Maison de protection des familles pour leur amener un complément technique, d'expertise, _pour vraiment apporter la meilleure réponse et le meilleur soutien aux victimes_", détaille le Colonel Fabrice Ars, le commandant du groupement de gendarmerie d'Indre-et-Loire.

"Un contexte rassurant et familier" - Le Colonel Ars

Cette Maison de protection des familles a été installée dans un ancien appartement de Tours. Ce n'est pas un hasard, pour le Colonel Fabrice Ars. "Elle a pour but de pouvoir accueillir les victimes en les mettant dans un contexte rassurant et familier, et non pas dans le contexte d'une unité de gendarmerie classique qui peut être parfois intimidante. Une femme victime de violences pourra venir avec ses enfants. Les enfants trouveront des jeux pour pouvoir les occuper, pour pouvoir regarder des films, des dessins animés, pendant que la maman sera accueillie de l'autre côté pour le traitement judiciaire de l'affaire".

Les gendarmes de cette Maison de protection des familles pourront donc entendre les victimes au sein de leurs locaux, ou à l'inverse se déplacer dans les brigades pour les entendre.