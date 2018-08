Trets, France

Dans la rue principale du centre-ville de Trets, beaucoup de commerces ont les rideaux baissés. Mireille, boulangère, a perdu plus de la moitié de son chiffre d'affaire en 18 ans. Elle pense qu'un plus grand centre commercial ne fera qu'empirer la situation. "La mort du village", lâche-t-elle. Elle se souvient d'une librairie, juste à côté de son commerce, qui a fait faillite il y a quelques années. La quinquagénaire soupire, "les gens partent au fur et à mesure..."

7 500 m² et une galerie marchande

La commission départementale d’aménagement commercial a donné son accord pour l'agrandissement du centre commercial de la Bourlière. Mais dans cette ville de 11 000 habitants, ils sont encore nombreux à préférer faire leurs courses en ville. "Boulangerie, boucherie, primeur, pour moi c'est primordial", assure une tretsoise. Une autre habitante dit aussi préférer le marché, pour "manger autrement".

En toute franchise, une association qui défend les artisans et commerçants se bat contre le projet d'agrandissement du Carrefour. Pour Marie Donette, sa présidente, le projet est tout simplement "_archaïque". "_À chaque fois qu'on donne une autorisation de grande surface, explique-t-elle, on a plus de 30 ou 40 magasins qui ferment." De son côté le maire de la ville, Jean-Claude Féraud, estime le projet "nécessaire etc créateur d'emploi". Pour lui, les habitants se voient obligés d'aller vers Saint Maximin, faute d'offre qui corresponde à leurs besoins à Trets.