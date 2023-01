A Troarn, la Maison des enfants lance un appel aux dons pour agrandir le bâtiment après l'incendie

La foudre s'est abattue le 15 mai dernier sur la Maison des enfants à Troarn, causant d'importants dégâts. Entre-temps, les enfants et adolescents placés dans cette structure ont été logés dans une maison qui sert durant les vacances. Et, bonne nouvelle pour l'association l'Oeuvre Notre-Dame en charge de la Maison des enfants, les dégâts, estimés à 1,3 million d'euros, sont bien pris en charge par les assurances.

Les dégâts sont importants - Philippe Val

"On veut profiter de ce coup du sort pour offrir de meilleures conditions d'accueil pour les enfants, explique le directeur, Philippe Val. On veut intégrer un étage supplémentaire. Il y avait un deuxième étage qui n'était pas exploité pour l'accueil des enfants. Ca va nous permettre de construire un escalier et de passer de cinq chambres à neuf chambres, augmentant ainsi nettement le confort des enfants."

L'association a, dans un premier temps, bénéficié de dons d'anonymes qui ont spontanément envoyé des chèques, ce qui a donné l'idée à l'Oeuvre Notre-Dame de lancer une page de crowfunding sur la plateforme Helloasso avec l'objectif de récolter 100 000 euros, L'association étant reconnue d'utilité publique, les dons sont déductibles des impôts à hauteur des deux tiers.

Le bâtiment doit être reconstruit en fin d'année - Philippe Val

En attendant, le chantier avance : "le permis de construire est en mairie, confie Philippe Val, il va être signé incessamment et on espère que le premier coup de pelle sera donné le 1ᵉʳ mars pour une clôture des travaux fin décembre. On a demandé à notre architecte d'anticiper les transformations dans la demande de permis de construire." Il n'y a plus qu'à espérer voir la campagne de crowfunding être couronnée de succès.