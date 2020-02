A trottinette, il livrait de l'héroïne dans le centre-ville de Colmar

Un homme de 37 ans a été interpellé ce mardi 28 janvier par la police. Il a avoué aux enquêteurs, avoir livré en un an, à trottinette, plus de deux kilos d'héroïne, en centre-ville de Colmar. Une trottinette électrique qu'il a trafiqué lui-même en y ajoutant une selle, pour plus de confort.