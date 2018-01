Uzerche, France

Aucune sortie n'était possible, sauf urgences, ce lundi matin, au centre de détention d'Uzerche. Une trentaine de surveillants se sont mobilisés à l'appel de l'Ufap-Unsa Justice, rejoint par FO. Le même mouvement a été relayé à Limoges, devant la maison d'arrêt, avec le soutien de policiers.

A l'origine de la mobilisation, il y a bien sûr la violente agression de Vendin-le-Vieil jeudi dernier, mais "c'est aussi en soutien à nos 3 collègues d'Uzerche qui se sont fait agresser ce week-end par un détenu mécontent", explique Dimitry Frère, secrétaire en Corrèze de l'Ufap-Unsa Justice, principal syndicat pénitentiaire. "Les problèmes d'effectifs créent des failles qui permettent à certains énergumènes de se lâcher soit entre eux, soit contre le personnel", poursuit-il.

Le mouvement a aussi été suivi à Limoges, devant la maison d'arrêt - ©Ufap-Unsa

La question se pose aussi des détenus radicalisés. Certes, à Uzerche, "il n'y a pas de profils comme celui du détenu de Vendin-le-Vieil", condamné après des attentats, mais "on a des profils extrêmement virulents dans leur démarche et dans leur prosélytisme", précise Dimitry Frère. Or, "la structure, l'effectif, ne sont pas adaptés : on n'est pas prêts, on n'est pas formés pour accueillir des gens qui reviennent de Syrie", déplore le syndicaliste.

A l'entendre, les fonctionnaires et leur direction sont dans le même bateau : "on essaie de faire, mais même nos directeurs régionaux ou locaux sont débordés. _Je pense que l'administration française n'est pas à même de gérer ces détenus-là_. Et on a des personnes qui viennent exprès pour prêcher la "bonne parole" et tenter de radicaliser à l'intérieur des prisons".

Le mouvement est reconduit pour mardi matin. Ecoutez l'interview en intégralité ici.