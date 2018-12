À Vaiges, une free party rassemble 500 teufeurs

Cet événement non autorisé s'est tenu dans la nuit de samedi à dimanche à Vaiges.

Vaiges, France

Ce week-end à Vaiges, une free party a attiré 500 teufeurs, ils se sont réunis samedi soir dans la zone artisanale de la commune. Il s'agissait d'un rassemblement non autorisé. La gendarmerie a été mobilisée toute la nuit et a procédé à des contrôles d’alcoolémie et de stupéfiant.

Les derniers teufeurs sont partis ce dimanche en fin de matinée.