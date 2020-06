À Valence, il prend la fuite devant les policiers et prend tous les risques

Moment de tension sur le plateau des couleurs ce samedi après-midi 27 juin. Vers 16h, les policiers remarquent un jeune homme en train de conduire un scooter de 125 cm³, le téléphone à la main. Ils décident de le contrôler, mais le jeune refuse de s'arrêter et prend la fuite. Il emprunte alors un rond-point en contre-sens, percute un automobiliste sans faire de blesser. Les policiers abandonnent la course poursuite. Dix minutes plus tard , ils retrouvent le scooter et son conducteur. L'arrestation est mouvementée. Les agents retrouvent non loin du deux-roues de la cocaïne, de l'héroïne et des espèces. Le conducteur a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer, rébellion et défaut de permis de conduire. Il doit être présenté au parquet de la Drôme lundi matin.