A Valence, il s'adresse à des policiers en patrouille... pour leur vendre du cannabis

Improbable. Ce dimanche soir à Valence, aux alentours de 20 heures, trois policiers de la Brigade anti-criminalité patrouillent sur un parking près du lycée Camille-Vernet, au bout de la rue du Pont du Gat. L'endroit se trouve alors dans l'obscurité.

Un individu surgit alors en courant sur le parking, et s'adresse à l'un des policiers. "C'est pour toi la commande ?" lance-t-il. A cause du manque d'éclairage, il ne voit pas qui sont les trois hommes, qui portent pourtant leur brassard et leur arme bien apparente. Dans la foulée, eux lui demandent ce qu'il a eu sur lui, qui répond "du shit, comme d'hab !" Ce n'est qu'ensuite que les policiers de la BAC déclinent leur identité, devant le jeune homme dépité... "je ne vous ai pas reconnu..." Sur lui, 45 grammes de résine de cannabis, 50 euros et deux téléphones portables. Âgé de 20 ans, il a été placé en garde à vue.