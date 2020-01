À Valence, une gilet jaune porte plainte pour violences policières

Valence, France

Christelle a-t-elle été victime de violences policières ? C'est ce qu'avance cette gilet jaune, blessée au visage au cours de son interpellation en décembre dernier.

Le samedi 7 décembre, une trentaine de gilets jaunes se rendent en fin d'après-midi sur un rond-point du plateau des Couleures à Valence (Drôme). "Nous ne bloquions pas la circulation, assure Christelle. _Nous faisions des tours de rond-point mais en restant dessus." Avertis de la présence du groupe, des policiers et des gendarmes viennent à leur rencontre. "Quand nous avons entendu les sirènes, nous sommes tous partis pour regagner notre véhicule poursuit la gilet jaune."_ Les policiers décident de procéder à des contrôles d'identité.

Des versions différentes

C'est ici que les versions divergent. Christelle prend la fuite vers le magasin Boulanger. Deux motards policiers la suivent à vive allure et elle prend peur. Ils la rattrapent. "L'un d'eux me prend les deux bras, m'emmènent entre deux voitures, explique Christelle. L'autre arrive par derrière, me fait une balayette et me fait tomber. Il me prend la tête et me la colle contre le bitume." Résultat : une arcade sourcilière ouverte, qui nécessite huit points de suture.

Pour les policiers, lors de sa fuite, Christelle aurait donné un coup de pied dans l'une des sacoches d'une moto. Une fois arrêtée, elle se serait énervée, se serait débattue donnant des coups de pied aux motards. À force de se débattre, les policiers l'auraient lâchée involontairement. S'estimant également victimes de violences, ils ont décidé de porter plainte contre la gilet jaune.

Convoquée pour répondre aux accusations des policiers

Christelle est convoquée ce vendredi 31 janvier au commissariat de Valence. Elle aura l'occasion de s'exprimer sur les violences policières qu'elle dénonce. Elle devra également répondre aux accusations des fonctionnaires de police.