A Valenciennes, trente contraventions dressées dans le cortège d'un mariage

A Valenciennes, la municipalité prévient qu'elle sera de nouveau vigilante ce week-end, alors que la saison des mariages reprend, après plusieurs mois d'arrêt. Samedi dernier, un cortège de mariage a été verbalisé à trente reprises par la police municipale qui est intervenue Place d'Armes.

Les participants, qui ne sont pas originaires de Valenciennes, ont perturbé le centre- ville avec des embardées, des excès de vitesse, et des personnes assises sur les portières, sans ceinture de sécurité. Certains d'entre eux seront convoqués devant le tribunal de police. Les autres écoperont d'une amende, dont le montant s'élève en moyenne à 135 euros.

Depuis cinq ans maintenant, la ville met en place le samedi un dispositif particulier pour lutter contre les cortèges et rodéos qui dérapent. Un équipage moto sillonne les rues et la vigie vidéo est renforcée. Elle a ainsi dressé plus de 300 contraventions.