A Vallabrix, "le feu a démarré à deux endroits" selon le maire

Le feu est désormais fixé ce lundi matin à Vallabrix, dans le Gard. Mais les habitants, la veille se sont fait une belle frayeur. Le maire Bernard Rieu parle, sur France Bleu Gard Lozère d'une "fumée noire dans le village. Et une panique, presque dans la population". Il est quand même "soulagé, oui. Parce que la situation était très difficile". 250 sapeurs-pompiers ont passé la nuit sur sa commune, et vont encore procéder dans la journée à des opérations de noyage, et de surveillance pour éviter un nouveau départ de feu. Il fait encore très chaud, ce lundi, dans le Gard. Au total, 40 hectares ont été détruits.

Bernard Rieu précise encore : "Le feu a démarré vers 17h, à deux endroits.Au sud de Vallabrix, dans une pinède près du centre équestre. Et au nord de Vallabrix. la première priorité a été d'évacuer le centre équestre, il y a eu une belle solidarité. Et de gros moyens des pompiers". Son interview en direct dans le journal de 7h de France Bleu Gard Lozère est à retrouver ici.

"On se dit que le village va être totalement rasé par l'incendie. Le feu est venu lécher les maisons au sud du village." le maire de Vallabrix, Bernard Rieu, sur FB Gard Lozère

Les pompiers ont réussi à sauver les habitations. Les chevaux d'une écurie, également, ont tous été sauvés.