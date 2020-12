VIDEO - A Valognes, les habitants se remettent des inondations de ce dimanche

L'heure est encore à l'étonnement, rue du Grand Moulin, en plein centre de Valognes. Ce secteur fait partie des plus touchés par les inondations de ce dimanche dans la Manche. Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur une trentaine d'habitations dont certaines qui ont fait face à un mètre d'eau, suite à la grosse montée des eaux du Merderet, situé à proximité. Une maison a dû être évacuée de ses habitants, mais pour beaucoup, les dégâts sont nombreux.

Avec un sac à la main et des bottes trop petites pour contenir l'eau qui monte jusqu'aux genoux, Nathalie a tenté de sauver le maximum. La maison de son ex-mari et de ses 2 enfants s'est retrouvée au plus fort de la crue. "Tout le rez-de-chaussée est sous l'eau. Les papiers, le frigo, tout flotte. Force est de constater que tout est perdu", se désole-t-elle. Mais elle tient à garder le moral, même si elle compte prendre des jours de congés pour venir déblayer les dégâts. "Il faut attendre que l'eau s'en aille de toute façon. Ça ressemble à Venise, en moins bien", sourit-elle.

En une nuit, les eaux sont montées très haut. © Radio France - Arthur Blanc

Rapidement, la solidarité s'est mise en place dans cette rue où tout le monde se connaît. "N'hésitez pas à nous demander, même si on est vieux, on peut aider", lance un voisin à Nathalie pour tenter de redonner le sourire. Parce que la rapidité de la montée des eaux a pris tout le monde de vitesse. "Tout le monde dormait. Et on a été pris de cours parce qu'il pleuvait les derniers jours, mais ce n'était pas non plus un déluge terrible", s'interroge Albert, président de l'association de la rue du Grand Moulin.

Ce dernier n'a perdu que quelques livres, "rien par rapport à d'autres". A quelques mètres de là, la maison du patrimoine fait partie des plus touchés. Et alors que les sapeurs-pompiers continuent de s'activer, le directeur du Pays d'art et d'histoire du Clos du Cotentin Julien Deshayes n'a pas pu empêché la perte d'une voiture. "C'est arrivé un dimanche et personne n'a pu l'enlever de son stationnement. Mais heureusement, à l'intérieur, les objets précieux étaient en hauteur", confie-t-il.

La réflexion après la surprise

Une fois tout déblayé, certains riverains comptent interpeller la mairie. Certes, les épisodes d'inondations ne sont pas inédits dans cette rue, mais ils aimeraient tout de même qu'ils n'existent plus. D'autant que d'après Julien Deshayes, "peut-être que le phénomène s'accentue un peu au fil des ans".