Vannes, France

Il n'est pas encore 7 heures du matin ce vendredi quand un homme sort fumer une cigarette dans la rue, près du parc du Golfe à Vannes. Il voit alors de la fumée dans la rue Carpeaux, située non loin de là. Au même moment, une patrouille de police passe par hasard devant lui. L'homme leur fait signe et les agents se rendent tout de suite sur place. Ils frappent à la porte, personne ne répond. Les trois policiers forcent alors l'entrée.

Impossible de monter secourir l'enfant

Ils trouvent un couple de personnes âgées qui dort au rez-de-chaussée, un homme de 72 ans et son épouse de 68 ans, immédiatement évacués. Sauf que leur petite-fille de 4 ans dort à l'étage et que le feu, d'origine électrique, a pris au pied de l'escalier : impossible de monter la secourir.

L'un des trois policiers récupère une échelle dans le jardin et tente de briser la fenêtre avec sa matraque, ce qui ne fonctionne pas : la fenêtre est fait avec du triple-vitrage. Il réessaye avec un marteau mais la vitre résiste toujours.

Coup de main salutaire d'un voisin équipé d'une masse

Finalement, un voisin récupère une masse chez lui et la prête à l'agent qui parvient à faire un trou dans le carreau, mais il se blesse à la main. A l'intérieur, la fumée est tellement épaisse qu'on ne voit même pas la fillette. Le policier réussit à réveiller l'enfant en l'appelant et la sort par l'échelle. Un acte de bravoure qui a sauvé la vie de la petite fille : selon les pompiers arrivés ensuite, quelques minutes de plus et l'intoxication aurait été fatale.

L'enfant et sa grand-mère ont été conduites à l’hôpital mais elles ne sont que légèrement intoxiquées. Le policier a aussi été hospitalisé, car il a fallu lui retirer des débris de verre de la main. Bilan : 10 jours d'arrêt de travail. Sa hiérarchie a d'ores et déjà prévu de saluer son intervention.