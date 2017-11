À Vienne, violences dans un quartier après la mort d'un homme de 19 ans sous un train

Mardi soir, un homme de 19 ans a été pris en chasse par la police municipale de Vienne (Isère). Pour s'échapper il a emprunté les voies ferroviaires, la police a arrêté la poursuite. Une demi-heure après le jeune homme mourrait écrasé par un train, et le quartier de l'Isle rentrait en rébellion.

Il a fallu attendre très tard dans la nuit de mardi à mercredi pour que le calme revienne dans le quartier de l'Isle, à Vienne. À partir de 22 heures, des individus capuchés mettaient le feu à un container poubelle, et les pompiers intervenus étaient pris pour cible. Ils appelaient en renfort la police, elle aussi victime de jets de bouteilles en verre et de pierres. Quatre heures plus tôt, c'est la mort d'un jeune du quartier qui avait déclenché les hostilités.

Poursuivi, il s'échappe sur les rails

Cet homme de 19 ans était connu des services de police, et son casier judiciaire déjà bien rempli malgré son jeune âge. Dans l'après-midi, il était appréhendé par la police municipale pour conduite dangereuse d'un quad. Il prenait la fuite, la poursuite s'engageait, et pour échapper aux agents municipaux il décidait d'emprunter les voies ferrées. Selon la police, les agents stoppaient alors immédiatement la poursuite.

Toujours selon la police c'est une demi-heure plus tard que le jeune homme trouvait la mort. Selon le témoignage du conducteur du train, il courrait au bord des voies et a bifurqué devant le train juste à son passage. Le choc était mortel, la police pense que la victime paniquée a mal estimé d'où venait le train, et s'est donc jeté dessous par accident. "Il n'avait pas le profil du suicidaire", disent les autorités.

Chambre mortuaire fracturée

La famille était prévenue, mais les gens du quartier ont rapidement été au courant. Voulant vérifier "l'identité de la victime", deux hommes s'introduisaient alors dans la morgue de Vienne et fracturaient la chambre mortuaire. Ils prenaient la fuite à bord d'un véhicule rouge.

C'est à peine vingt minutes plus tard que les violences débutaient dans le quartier. La police a du faire appel à 12 hommes en renfort venus de Lyon, ainsi qu'à une brigade canine. Un véhicule du quartier a été incendié, mais ni les véhicules de police, de pompiers, ni les fonctionnaires ou les soldats du feu n'ont été touchés. Le calme est revenu sur la commune par la suite.