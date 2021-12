Le combat de la famille d'Adeline, Vierzonnaise morte après être restée enfermée dans un coffre de voiture

L'image est affichée un peu partout dans Vierzon : celle d'une jeune femme de trente ans, Adeline Leroy, morte à Perpignan après être restée enfermée dans le coffre d'une voiture le 15 Septembre dernier pendant des heures, sous une forte chaleur. En dessous de la photo, un court texte, rédigé par les proches qui réclament justice. Ils mettent en cause le compagnon de la jeune femme, qui entretenait selon eux une relation toxique avec Adeline. Ce compagnon, qui n'était pas poursuivi jusqu'ici, devrait être mis en examen très prochainement pour séquestration et mise en danger de la vie d'autrui.

Une première étape

Plus de deux mois après la mort d'Adeline à l'hôpital, cette mise en examen à venir est une première étape importante. Mais ca n'est pas forcément un soulagement pour la mère d'Adeline, Ghislaine Gaultier : "Je suis soulagée, oui et non, parce que d'accord il est mis en examen, mais il est toujours libre. Lui il fait sa vie, et moi je n'ai plus ma fille, elle est morte". Le compagnon d'Adeline en effet n'est pas placé en détention provisoire pour le moment. Dans un premier temps la Justice a décidé de ne pas le poursuivre, il se trouvait simplement sous le statut de témoin assisté. Mais cela devrait changer.

Les proches d'Adeline ont affiché leur combat dans tout Vierzon © Radio France - Manon Klein

Pour la sœur d'Adeline, Mélanie, cette mise en examen à venir a un moins un mérite : "Ca nous a fait du bien parce qu'on nous a cru là au moins". Les proches de la jeune femme s'étaient en effet très rapidement rendus au commissariat de Vierzon en apprenant les faits, pour témoigner du climat délétère qui semblait régner au sein du couple. Ils évoquent une emprise toxique exercée par le compagnon d'Adeline, des coups, des restrictions, des interdictions imposées à sa compagne. Lui aurait à l'inverse affirmé aux enquêteurs qu'Adeline était très jalouse, qu'elle se serait enfermée dans le coffre de sa voiture pour l'espionner au travail. Un argument qui ne convainc pas du tout ses proches, ni la chambre d'instruction visiblement qui vient de décider la poursuite de cet homme en justice.

La famille réclame justice

Les proches d'Adeline poursuivent leur combat depuis Vierzon, en racontant notamment l'histoire de la jeune femme. Sa mère Ghislaine a interpellé Emmanuel Macron, en visite dans le Cher, ce mardi. Elle et Mélanie se sont également rendues à la dernière manifestation contre les violences faites aux femmes organisée à Bourges. Pour elles, il est important que la mort d'Adeline soit reconnue comme un féminicide. C'est aussi essentiel pour son père, Didier. Ce dernier espère que les choses avancent "le plus vite possible, qu'on puisse au moins déjà récupérer le corps de notre fille". En attendant, le corps d'Adeline doit encore être examiné par les enquêteurs à Perpignan, où elle s'était installée avec son compagnon il y a plusieurs années.