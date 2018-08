Villaines-la-Juhel, France

Brosse métallique à la main, Théo et Emilien sont à l'ouvrage, sur le perron de Madame Juiller. Nettoyage, désherbage... Les petits travaux de ce type sont le fond de commerce de la coopérative.

Une initiative applaudie par la cliente : "C'est extraordinaire ce que les jeunes s'impliquent. Encore faut-il qu'ils trouvent un soutien auprès des adultes et des collectivités."

Nettoyage, désherbage... Entreprises et particuliers peuvent s'adresser à la coopérative pour de petits travaux. © Radio France

L'expérience est aussi plus riche qu'un simple job d'été. Non seulement les jeunes vont désherber les jardins et laver des vitres mais ils gèrent eux-mêmes leur petite entreprise, comme l'explique Emilien : "On est organisé en trois comités : le comité marketing, le comité finances et le comité ressources humaines. Le comité marketing va chercher les clients, le comité RH effectue les devis, ensuite le comité RH organise le chantier, les outils, les personnes qu'il faut... Puis le comité finances fait la facture et on envoie une fiche de satisfaction."

Les animateurs Thomas Terroitin et Megan Kellow voient les jeunes progresser au cours de l'été, dans le contact avec le client, la cohésion, l'organisation. S'il fallait leur rappeler au début de bien s'équiper pour se protéger de la chaleur, ils ne partent désormais plus sans eau ou casquette.

Gérer le personnel, faire des devis, dessiner un logo... Autant de compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Mais après un été bien rempli, les jeunes auront tout de même quelques jours pour souffler avant la rentrée.